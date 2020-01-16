Политика

Мишустин показал второй результат после Путина на голосовании в Госдуме

Ведомости

За назначение премьером руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина проголосовали 383 депутата. Большую поддержку в Госдуме получал только Владимир Путин, назначение премьером которого в 2008 г. поддержали 392 депутата. 

При этом президенту принадлежит и антирекорд, если учитывать только те голосования, по результатам которых премьеры были утверждены. В 1999 г. за Путина проголосовали всего 233 депутата при необходимых 226.

Против назначения Мишустина впервые никто из депутатов не высказался. В 2008 г. против кандидатуры Путина на пост премьера проголосовали 56 депутатов. Такое же число отрицательных голосов в 2018 г. получил Дмитрий Медведев, его назначение премьером тогда поддержали 374 депутата.

Ранее по теме: Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Накануне Медведев объявил об уходе правительства в отставку в связи с предстоящими изменениями Конституции. Путин предложил назначить новым премьером Мишустина, Госдума поддержала его кандидатуру. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что Медведев попросил партию поддержать назначение Мишустина.

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