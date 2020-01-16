Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета безопасности

Ведомости

Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на эту должность бывшего премьера Дмитрия Медведева. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, зампредседателя Совбеза будет входить в число постоянных членов организации наравне с секретарем Совета безопасности. Указ вступил в силу с момента подписания.

Накануне Медведев объявил об уходе правительства в отставку после предложенных Путиным поправок в Конституцию. Новым премьером стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой. Он теперь должен будет сформировать новый кабинет министров.

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На встрече с членами правительства 15 января Путин обещал создать новую должность зампредседателя Совбеза и назначить на нее Медведева. На этом посту бывший премьер будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

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