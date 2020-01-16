Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета безопасности

Накануне Медведев объявил об уходе правительства в отставку после предложенных Путиным поправок в Конституцию. Новым премьером стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой. Он теперь должен будет сформировать новый кабинет министров.