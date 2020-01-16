Политика

Медведев оценил итоги работы своего правительства словами «многое удалось»

Ведомости

Бывший премьер, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев поблагодарил свое правительство за работу и оценил его результаты. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях, где уже поменял информацию о месте работы.

«Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей»

Дмитрий Медведев
зампредседателя Совета Безопасности

Медведев отметил опыт и профессионализм членов правительства, но, по его словам, поставленные президентом задачи требуют новых подходов. Он выразил уверенность, что новое правительство с ними справится и пожелал ему успеха.

Правительство Медведева накануне в полном составе ушло в отставку. Новым премьером был назначен Михаил Мишустин, который пообещал изменить кабинет министров, но не уточнил как. Медведев был назначен на должность зампредседателя Совбеза, созданную специально для него.

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