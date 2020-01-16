Кудрин оценил заслуги Медведева на постах премьера и президента

Председатель Счетной палаты напомнил, что в 2008 г., когда Медведев стал президентом, в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. К окончанию его президентского срока их оставалось около 600 000. Уменьшение числа заключенных было связано с тем, что по целому ряду статей уголовное наказание заменили административным.