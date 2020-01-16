Кудрин оценил заслуги Медведева на постах премьера и президента
Будучи президентом, Дмитрий Медведев инициировал существенную декриминализацию законодательства, это является его главной заслугой, хотя можно было сделать и больше, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». По словам Кудрина, к отставке Медведева с поста премьера он отнесся нейтрально.
Председатель Счетной палаты напомнил, что в 2008 г., когда Медведев стал президентом, в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. К окончанию его президентского срока их оставалось около 600 000. Уменьшение числа заключенных было связано с тем, что по целому ряду статей уголовное наказание заменили административным.
По мнению Кудрина, Медведев, находясь на посту президента, должен был сделать больше для развития судебной системы, а будучи премьером – активнее заниматься экономикой и структурными инвестиционными реформами.
Медведев 15 января объявил об уходе правительства в отставку после предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Новым премьером стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой. Он теперь должен сформировать новый кабинет министров.