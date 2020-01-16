Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

В августе 2018 г. Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов. Ни чиновникам, ни бизнесу эта идея не понравилась, поэтому вместо повышения нагрузки компаниям предложили добровольно увеличивать инвестиции в важные для государства проекты. Также Белоусов был одним из разработчиков экономической программы Владимира Путина 2018 г. и майского указа президента, на основе которого были подготовлены национальные проекты стоимостью почти 26 трлн руб. на период до 2024 г.