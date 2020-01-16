Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов
Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Сейчас единственным и. о. первого вице-премьера является министр финансов Антон Силуанов, он курирует в правительстве экономический блок.
Белоусов – экономист по образованию. В 2000–2006 гг. он возглавлял Центр экономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 г. началась карьера Белоусова на госслужбе. Он стал заместителем министра экономического развития по макроэкономике и реализации федеральных целевых программ.
Летом 2008 г. Белоусов возглавил департамент экономики и финансов аппарата правительства при премьере Владимире Путине. Именно Белоусову Путин поручил в 2011 г. создание Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое разрабатывало дорожные карты улучшения инвестиционного климата России. В мае 2012 г. Путин вернулся в Кремль, а Белоусова назначил министром экономического развития. Однако в этой должности Белоусов проработал лишь чуть больше года, став в июне 2013 г. помощником президента по экономике. Источники «Ведомостей» говорили тогда, что Белоусов воспринял новое назначение как повышение, так как считал состав правительства Медведева слабым.
В августе 2018 г. Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов. Ни чиновникам, ни бизнесу эта идея не понравилась, поэтому вместо повышения нагрузки компаниям предложили добровольно увеличивать инвестиции в важные для государства проекты. Также Белоусов был одним из разработчиков экономической программы Владимира Путина 2018 г. и майского указа президента, на основе которого были подготовлены национальные проекты стоимостью почти 26 трлн руб. на период до 2024 г.
Правительство России 15 января в полном составе ушло в отставку после того, как президент объявил о масштабной конституционной реформе. Путин предложил назначить новым премьером Михаила Мишустина, его кандидатуру поддержала Госдума.