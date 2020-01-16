Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Полномочия российской делегации были полностью восстановлены в ПАСЕ в конце июня прошлого года. Россия лишилась в ПАСЕ права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма. В 2015 г. ассамблея два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, однако решение так и не было принято. В ответ на это Москва отказалась посылать российскую делегацию в ПАСЕ. В 2016–2018 гг. Россия не отправила заявку на подтверждение полномочий делегации и перестала перечислять членские взносы в бюджет Совета Европы.