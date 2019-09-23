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Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в Facebook сообщила председатель делегации Лиза Ясько. По ее словам, Киев не планирует подавать документы для участия в осенней сессии, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Таким способом Украина отреагировала на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ «без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», пояснила Ясько. По ее словам, Киев призывает делегации других стран, входящих в ПАСЕ, провести расширенные консультации о последствиях возвращения России в ПАСЕ.

В конце июня полномочия российской делегации были полностью восстановлены в ПАСЕ. Украина в ответ на это решение отозвала для консультаций своего посла при Совете Европы. Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, однако решение так и не было принято. В ответ на это Москва отказалась посылать российскую делегацию в ПАСЕ. В 2016–2018 гг. Россия не отправила заявку на подтверждение полномочий делегации и перестала перечислять членские взносы в бюджет Совета Европы.