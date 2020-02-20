ЦИК допустил возможность голосования по поправкам в Конституцию на рабочих местах

Записаться на дополнительные участки, по предложению ЦИК, можно будет только через систему «Мобильный избиратель» – она уже используется для голосования не по месту прописки. Это исключает возможность двойного голосования, заверил Булаев, и позволит людям голосовать на рабочем месте, если у них возникнет такое желание.