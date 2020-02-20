ЦИК допустил возможность голосования по поправкам в Конституцию на рабочих местах
В ходе общероссийского голосования могут быть созданы участки для голосования по месту работы, предложил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию. По его словам, такая возможность обсуждается для предприятий с численностью сотрудников в пределах 200-300 человек.
Записаться на дополнительные участки, по предложению ЦИК, можно будет только через систему «Мобильный избиратель» – она уже используется для голосования не по месту прописки. Это исключает возможность двойного голосования, заверил Булаев, и позволит людям голосовать на рабочем месте, если у них возникнет такое желание.
Проект поправок в Конституцию, внесенный президентом Владимиром Путиным и одобренный Госдумой в первом чтении, предусматривает расширение полномочий Федерального собрания и закрепления правового статуса Госсовета. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению. Ранее на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин предложил объявить день голосования дополнительным выходным. Точная дата проведения голосования пока не назначена.