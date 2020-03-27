В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 27 мая или 3 июня, такие даты наметили в администрации президента, пишет РБК со ссылкой на источники. Источники «Ведомостей» подтвердили, что предварительно такие даты рассматриваются. О переносе голосования, которое должно было пройти 22 апреля, ранее объявил президент Владимир Путин, не назвав новой даты.
Обе обсуждаемые даты выпадают на среду, как и 22 апреля. В Кремле настаивают на проведении голосования в середине недели, чтобы объявленный выходной нельзя было совместить с субботой и воскресеньем, так как это может отразиться на явке, поясняют источники. По той же причине, по их словам, рассматривают именно конец мая и начало июня, до старта периода отпусков и дачного сезона. Крайним сроком проведения голосования источники называют конец июня – начало июля после ЕГЭ и выпускных мероприятий.
Еще одна возможная дата для плебисцита – единый день голосования 13 сентября. Но в Кремле такой сценарий считают нежелательным из-за разницы между положениями закона о поправках в Конституцию и избирательным законодательством, отмечает РБК. Собеседники «Ведомостей» ранее говорили, что если голосование по Конституции перенесут на сентябрь, то придется переносить ЕДГ на более поздний срок. По их словам, наиболее вероятен перенос плебисцита на конец июня – начало июля. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила ранее сегодня, что совмещения голосования по поправкам в Конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет.
17 марта президент Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по инициированному им же изменению Конституции 22 апреля с оговоркой, что плебисцит пройдет в этот день, только если позволит ситуация, связанная с коронавирусом. 25 марта в ходе обращения к россиянам он объявил о переносе голосования на неопределенный срок. Новую дату президент обещал назвать после консультаций со специалистами по развитию ситуации с коронавирусом.