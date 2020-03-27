В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Еще одна возможная дата для плебисцита – единый день голосования 13 сентября. Но в Кремле такой сценарий считают нежелательным из-за разницы между положениями закона о поправках в Конституцию и избирательным законодательством, отмечает РБК. Собеседники «Ведомостей» ранее говорили, что если голосование по Конституции перенесут на сентябрь, то придется переносить ЕДГ на более поздний срок. По их словам, наиболее вероятен перенос плебисцита на конец июня – начало июля. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила ранее сегодня, что совмещения голосования по поправкам в Конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет.