Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин. Из-за ситуации с коронавирусом принято решение перенести дату голосования на более поздний срок, который будет определен после консультаций со специалистами, рассказал он.
«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», – сказал президент.
Путин инициировал изменение Конституции во время послания к Федеральному собранию 15 января. Предложенные поправки предусматривают, в частности, усиление президентской власти и расширение полномочий обеих палат парламента. 11 марта Госдума приняла соответствующий закон, в этот же день он был одобрен Советом Федерации. После этого документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции.
17 марта Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования 22 апреля с оговоркой, что голосование пройдет в этот день, только если позволит ситуация, связанная с коронавирусом. Источники, близкие к администрации президента, ранее рассказали «Ведомостям», что голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июне.
В России к 25 марта обнаружено 658 случаев заболевания, самый большой прирост был зафиксирован за последние сутки – 163 человека. Больше всего заболевших в Москве – 410 человек.