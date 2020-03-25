Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции

Путин инициировал изменение Конституции во время послания к Федеральному собранию 15 января. Предложенные поправки предусматривают, в частности, усиление президентской власти и расширение полномочий обеих палат парламента. 11 марта Госдума приняла соответствующий закон, в этот же день он был одобрен Советом Федерации. После этого документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции.