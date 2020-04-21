Медведев назвал картельный сговор возможной причиной отрицательных цен на нефть
Происходящее с фьючерсами на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — написал Медведев на своей странице в Facebook. Он добавил, что Россия готова обсуждать с партнерами продажу нефти по принципу take or pay. «С учетом нашего опыта в газовой сфере», — уточнил зампред Совбеза. Чуть позже пост в социальной сети подвергся правкам: от него осталась только фраза о возможном картельном сговоре, а два предложения о принципах торговли нефти, которые предлагается обсудить с партнерами были удалены.
Чуть позже пост в социальной сети подвергся правкам: от него осталась только фраза о возможном картельном сговоре, а два предложения о принципах торговли нефти, которые предлагается обсудить с партнерами были удалены. Версия поста с одной фразой — о картеле провисела в сети некоторое время, но потом исчезла и она. Наконец около 1:30 мск на странице Медведеве появилась новая редакция поста.
Автор снова вернул на место первую фразу, но в остальных изменил акценты в части принципов торговли нефтью. По его мнению, ситуация требует «самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики». Медведев смягчил формулировки о принципе take or pay, а сам принцип в новом посте приводится и в русском переводе — «бери и плати». Теперь автор не предлагает его с кем-либо обсуждать, но говорит о вероятных изменениях принципов торговли нефти в будущем. «С учетом опыта долгосрочных энергетических контрактов», — добавляет он.
В понедельник, 20 апреля североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Это произошло по состоянию на 20.57 мск. А затем ее котировки и вовсе оказались отрицательными. Обвал WTI потянул за собой и остальные сорта нефти — Brent и Urals. От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность.