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Медведев назвал картельный сговор возможной причиной отрицательных цен на нефть

Ведомости

Происходящее с фьючерсами на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — написал Медведев на своей странице в Facebook. Он добавил, что Россия готова обсуждать с партнерами продажу нефти по принципу take or pay. «С учетом нашего опыта в газовой сфере», — уточнил зампред Совбеза. Чуть позже пост в социальной сети подвергся правкам: от него осталась только фраза о возможном картельном сговоре, а два предложения о принципах торговли нефти, которые предлагается обсудить с партнерами были удалены.

Чуть позже пост в социальной сети подвергся правкам: от него осталась только фраза о возможном картельном сговоре, а два предложения о принципах торговли нефти, которые предлагается обсудить с партнерами были удалены. Версия поста с одной фразой — о картеле провисела в сети некоторое время, но потом исчезла и она. Наконец около 1:30 мск на странице Медведеве появилась новая редакция поста.

Автор снова вернул на место первую фразу, но в остальных изменил акценты в части принципов торговли нефтью. По его мнению, ситуация требует «самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики». Медведев смягчил формулировки о принципе take or pay, а сам принцип в новом посте приводится и в русском переводе — «бери и плати». Теперь автор не предлагает его с кем-либо обсуждать, но говорит о вероятных изменениях принципов торговли нефти в будущем. «С учетом опыта долгосрочных энергетических контрактов», — добавляет он.

В понедельник, 20 апреля североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Это произошло по состоянию на 20.57 мск. А затем ее котировки и вовсе оказались отрицательными. Обвал WTI потянул за собой и остальные сорта нефти — Brent и Urals. От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных