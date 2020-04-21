Медведев назвал картельный сговор возможной причиной отрицательных цен на нефть

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — написал Медведев на своей странице в Facebook. Он добавил, что Россия готова обсуждать с партнерами продажу нефти по принципу take or pay. «С учетом нашего опыта в газовой сфере», — уточнил зампред Совбеза. Чуть позже пост в социальной сети подвергся правкам: от него осталась только фраза о возможном картельном сговоре, а два предложения о принципах торговли нефти, которые предлагается обсудить с партнерами были удалены.