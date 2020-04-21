Песков не согласен, что экономический кризис из-за вируса чреват политическим
В Кремле «концептуально» не согласны с тем, что экономические трудности из-за коронавируса могут вызвать политический кризис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После спада эпидемиологической угрозы население и бизнес смогут воспользоваться различными мерами государственной поддержки , сказал он, добавив, что приоритетную поддержку государство окажет бизнесу, который сохранил рабочие места.
Песков признал, что из-за пандемии коронавируса все участники экономической жизни переживают трудности и «особенно тяжело» населению приходится в период самоизоляции. «Здесь преследуется главная цель, потому что абсолютным приоритетом над экономическими трудностями все-таки является человеческая жизнь», — отметил представитель Кремля.
Комментируя онлайн-митинги против режима самоизоляции, которые прошли во многих городах России при использовании сервисов «Яндекса», Песков заявил, что Кремль внимательно относится к сложностям людей и добавил, что не стал бы преувеличивать и обобщать «разговорчики».
По апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году. Уже в следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п. п. больше предыдущего прогноза фонда. Близкую к прогнозу МВФ оценку давал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, по итогам 2020 г. российская экономика сократится на 3–5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%.