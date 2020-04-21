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Песков не согласен, что экономический кризис из-за вируса чреват политическим

Ведомости

В Кремле «концептуально» не согласны с тем, что экономические трудности из-за коронавируса могут вызвать политический кризис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После спада эпидемиологической угрозы население и бизнес смогут воспользоваться различными мерами государственной поддержки , сказал он, добавив, что приоритетную поддержку государство окажет бизнесу, который сохранил рабочие места.

Песков признал, что из-за пандемии коронавируса все участники экономической жизни переживают трудности и «особенно тяжело» населению приходится в период самоизоляции. «Здесь преследуется главная цель, потому что абсолютным приоритетом над экономическими трудностями все-таки является человеческая жизнь», — отметил представитель Кремля.

Комментируя онлайн-митинги против режима самоизоляции, которые прошли во многих городах России при использовании сервисов «Яндекса», Песков заявил, что Кремль внимательно относится к сложностям людей и добавил, что не стал бы преувеличивать и обобщать «разговорчики».

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По апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году. Уже в следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п. п. больше предыдущего прогноза фонда. Близкую к прогнозу МВФ оценку давал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, по итогам 2020 г. российская экономика сократится на 3–5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных