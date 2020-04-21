Песков не согласен, что экономический кризис из-за вируса чреват политическим

По апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году. Уже в следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п. п. больше предыдущего прогноза фонда. Близкую к прогнозу МВФ оценку давал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, по итогам 2020 г. российская экономика сократится на 3–5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%.