ЦИК заявил о незаконности агитации за и против поправок в Конституцию

Ранее в ЦИК обратились организаторы кампании «Нет», выступающие против поправки в Конституцию об обнулении сроков президента. В своем письме они утверждают, что на телеканалах и билбордах идет агитационная кампания за принятие поправок, и требуют предоставить им возможность проведения агитации против изменения Конституции. Манифест кампании «Нет!», по данным ее сайта, подписали почти 60 000 человек, среди которых экономист Сергей Гуриев, журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар, депутат Мосгордумы Дарья Беседина и политик Дмитрий Гудков.