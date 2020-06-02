ЦИК заявил о незаконности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривают агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, в законе речь идет об информировании населения, которое возложено на избирательные комиссии и СМИ. Гришина добавила, что телевизионные ролики и материалы на уличных билбордах о голосовании по Конституции являются информационными.
Ранее в ЦИК обратились организаторы кампании «Нет», выступающие против поправки в Конституцию об обнулении сроков президента. В своем письме они утверждают, что на телеканалах и билбордах идет агитационная кампания за принятие поправок, и требуют предоставить им возможность проведения агитации против изменения Конституции. Манифест кампании «Нет!», по данным ее сайта, подписали почти 60 000 человек, среди которых экономист Сергей Гуриев, журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар, депутат Мосгордумы Дарья Беседина и политик Дмитрий Гудков.
В конце марта ассоциация «Голос» призвала ЦИК прекратить использование общественных ресурсов в целях агитации за поправки в Конституцию. Ряд распространяемых ЦИК и региональными комиссиями материалов носят агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов общероссийского голосования и действующее законодательство, заявили в ассоциации. Авторы заявления, в частности, обратили внимание на запущенные на телевидении видеоролики с участием актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также певца Олега Газманова.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, объявил 1 июня президент Владимир Путин. Первоначально голосование должно было пройти 22 апреля, соответствующий указ 17 марта подписал Путин. Но 25 марта из-за ситуации с коронавирусом президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок.