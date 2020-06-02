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ЦИК заявил о незаконности агитации за и против поправок в Конституцию

Ведомости

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривают агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, в законе речь идет об информировании населения, которое возложено на избирательные комиссии и СМИ. Гришина добавила, что телевизионные ролики и материалы на уличных билбордах о голосовании по Конституции являются информационными.

Ранее в ЦИК обратились организаторы кампании «Нет», выступающие против поправки в Конституцию об обнулении сроков президента. В своем письме они утверждают, что на телеканалах и билбордах идет агитационная кампания за принятие поправок, и требуют предоставить им возможность проведения агитации против изменения Конституции. Манифест кампании «Нет!», по данным ее сайта, подписали почти 60 000 человек, среди которых экономист Сергей Гуриев, журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар, депутат Мосгордумы Дарья Беседина и политик Дмитрий Гудков.

«Голос» нашел агитацию в материалах ЦИК к голосованию по Конституции

Ее ролики и буклеты призывают к принятию поправок, считают эксперты

В конце марта ассоциация «Голос» призвала ЦИК прекратить использование общественных ресурсов в целях агитации за поправки в Конституцию. Ряд распространяемых ЦИК и региональными комиссиями материалов носят агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов общероссийского голосования и действующее законодательство, заявили в ассоциации. Авторы заявления, в частности, обратили внимание на запущенные на телевидении видеоролики с участием актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также певца Олега Газманова. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, объявил 1 июня президент Владимир Путин. Первоначально голосование должно было пройти 22 апреля, соответствующий указ 17 марта подписал Путин. Но 25 марта из-за ситуации с коронавирусом президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок.

Ранее по теме: Кремль исключил влияние ситуации с COVID-19 на явку при голосовании по поправкам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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