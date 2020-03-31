«Голос» нашел агитацию в материалах ЦИК к голосованию по Конституции

Так, на телевидении были запущены видеоролики, изготовленные по заказу ЦИК. В одном из них актер Сергей Безруков говорит, что считает важной «поправку к Конституции о защите и сохранении русского языка». Во втором актер Владимир Машков заявляет: «Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России». В третьем певец Олег Газманов говорит: «Я буду голосовать за те поправки в Конституцию, которые не дадут и шанса исказить нашу историю». То есть в роликах организующей голосование комиссии содержатся позитивные отзывы о поправках и даже прямые призывы к их поддержке, отмечают авторы обращения.