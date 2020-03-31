«Голос» нашел агитацию в материалах ЦИК к голосованию по Конституции
Ассоциация «Голос» призывает Центральную избирательную комиссию (ЦИК) прекратить использование общественных ресурсов в целях агитации за поправки в Конституцию. Об этом говорится в заявлении, подготовленном ассоциацией (текст есть у «Ведомостей»). Ряд распространяемых ЦИК и региональными комиссиями материалов носят агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов общероссийского голосования и действующее законодательство, настаивают в «Голосе».
Так, на телевидении были запущены видеоролики, изготовленные по заказу ЦИК. В одном из них актер Сергей Безруков говорит, что считает важной «поправку к Конституции о защите и сохранении русского языка». Во втором актер Владимир Машков заявляет: «Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России». В третьем певец Олег Газманов говорит: «Я буду голосовать за те поправки в Конституцию, которые не дадут и шанса исказить нашу историю». То есть в роликах организующей голосование комиссии содержатся позитивные отзывы о поправках и даже прямые призывы к их поддержке, отмечают авторы обращения.
Возможные положительные последствия принятия поправок (а это квалифицируется как агитация) описываются и в буклете ЦИК «Поправки к Конституции: почему это важно», предназначенном к широкому распространению. Все эти материалы носят откровенно агитационно-пропагандистский характер и не соотносятся с возложенной на ЦИК ролью беспристрастного организатора общероссийского голосования по изменению Конституции, настаивает «Голос». Это, говорится в заявлении, является нецелевым расходованием средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования, так как в нем предусмотрены лишь расходы, связанные с информированием.
Пресс-служба ЦИК заявила «Ведомостям», что тут «нет оснований для комментария, поскольку материал абсолютно несостоятелен с правовой точки зрения». Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова неоднократно заявляла, что ЦИК не занимается агитацией, ее задача – информировать и разъяснять.
Согласно закону о поправке в Конституцию ЦИК получает в государственных СМИ бесплатные время и печатную площадь – «в целях информирования граждан Российской Федерации о подготовке и проведении общероссийского голосования, разъяснения порядка участия в нем». Общероссийские государственные организации телерадиовещания выделяют еженедельно не менее 15 минут эфирного времени на каждом из своих каналов, региональные – не менее 10 минут. ЦИК также заключила контракт стоимостью 35,8 млн руб. с «ИМА-консалтингом» на разработку креативной концепции голосования по поправкам. Большая часть стоимости контракта пришлась на создание разъясняющих видео- и аудиоматериалов, говорил на заседании ЦИК гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов. По его словам, в общей сложности планируется изготовить 28 видеороликов.
27 апреля, после того как президент Владимир Путин решил отложить из-за коронавируса назначенное ранее на 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, ЦИК приостановила действия по его подготовке. Однако информационная и разъяснительная работа, не требующая прямых контактов с гражданами, будет продолжена, заявила Памфилова. Будет работать сайт ЦИК, на телеканалах продолжится показ роликов, разъясняющих те или иные поправки. Ролики, в которых уточняются даты тех или иных действий, в эфир не пойдут. Реклама на баннерах также останется, поскольку дата голосования на них не обозначена.