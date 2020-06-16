Мишустин назначил директора нового Департамента пресс-службы и референтуры

Борис Беляков ранее работал с Михаилом Мишустиным в Федеральной налоговой службе, где занимал должность советника руководителя. Он занимался вопросами освещения работы налоговой в СМИ. В январе Беляков возглавил Департамент пресс-службы и стал пресс-секретарем главы правительства.