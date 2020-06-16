Мишустин назначил директора нового Департамента пресс-службы и референтуры
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Бориса Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый департамент включает функции устраненного Департамента референтуры. Возглавлявшая его Марина Волкова была освобождена от должности по распоряжению правительства.
Изменения коснулись и других подразделений. Мишустин упразднил Департамент делопроизводства и Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства. Их функции он передал образованным департаментам — документационного обеспечения правительства и обеспечения деятельности правительства.
Борис Беляков ранее работал с Михаилом Мишустиным в Федеральной налоговой службе, где занимал должность советника руководителя. Он занимался вопросами освещения работы налоговой в СМИ. В январе Беляков возглавил Департамент пресс-службы и стал пресс-секретарем главы правительства.