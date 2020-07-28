Дегтярев заявил о ножах и топоре у участников субботнего митинга за Фургала

Дегтярев заявил о ножах и топоре у участников субботнего митинга за ФургалаВрио губернатора задался вопросом, зачем инструмент нужен на массовой акции
Представители силовых структур изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, у здания правительства края. Об этом заявил в Instagram врио губернатора Михаил Дегтярев, против назначения которого вместо Сергея Фургала протестуют хабаровчане.
Свой эфир в соцсети врио провел из рабочего кабинета, поскольку на хабаровской жаре «телефон расплавился». По словам Дегтярева, в субботу на акции изъяли «несколько единиц ножей и даже топор». «Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос», — сказал врио. Он посоветовал горожанам «оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга».
Дегтярев отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала. «Это абсолютно нормально иметь свое мнение и защитить моего однопартийца», сказал он. Он пообещал в качестве врио губернатора «продолжать те хорошие дела, которые наметил» бывший глава региона.
В качестве примера такого продолжения «хороших дел» Фургала Дегтярев привел постановление, которое он подписал, о сохранении льготных авиабилетов для жителей северных районов края, необходимые для финансирования их поправки в бюджет региона внесет 29 июля краевая дума. Дегтярев назвал льготные билеты для северян «одним из завоеваний» Фургала. По словам представителя ЛДПР, приехавшего в Хабаровск 21 июля, «партия и Жириновский ему (Фургалу — "Ведомости") помогают. "С Владимиром Вольфовичем я говорил, Сергею Ивановичу оказывается всемерная поддержка", — сказал Дегтярев.
Накануне, вечером в понедельник, 27 июля, в Хабаровске прошел самый многочисленный для будничного дня митинг в поддержку Фургала и против назначения врио президентом Путиным. Дегтярев к собравшимся не выходил, зато в шествии по улицам города на одном из отрезком его маршрута принял участие Сергей Шнуров. Он приехал в Хабаровск, чтобы взять интервью у Дегтярева и снять документальным фильм о протестах в регионе для телеканал RTVi. Показ первого анонсируется на среду, 29 июля, показ второго — на пятницу, 31 июля.
Несанкционированный митинги и шествия начались в Хабаровске с 11 июля. По официальным данным, акции в поддержку Сергея Фургала по субботам собирают от 6500 до 12 000 человек, по оценкам организаторов и наблюдателей из СМИ, от 35 000 до 50 000 и более. Президент Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Фургал снят с поста губернатора «в связи с утратой доверия». Один из участников митингов во вторник был оштрафован решением суда на 10 000 рублей, лидер местного отделения либертарианской партии выступал на митинге 11 июля.