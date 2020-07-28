Дегтярев заявил о ножах и топоре у участников субботнего митинга за Фургала

Накануне, вечером в понедельник, 27 июля, в Хабаровске прошел самый многочисленный для будничного дня митинг в поддержку Фургала и против назначения врио президентом Путиным. Дегтярев к собравшимся не выходил, зато в шествии по улицам города на одном из отрезком его маршрута принял участие Сергей Шнуров. Он приехал в Хабаровск, чтобы взять интервью у Дегтярева и снять документальным фильм о протестах в регионе для телеканал RTVi. Показ первого анонсируется на среду, 29 июля, показ второго — на пятницу, 31 июля.