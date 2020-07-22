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Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. По его словам, политик 7 июля собирался приехать в Москву, чтобы написать заявление по собственному желанию.

«Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — сказал Жириновский в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Фургала задержали 9 июля по делу об организации убийств предпринимателей в 2004‒2005 гг. в Хабаровске и покушении на убийство в Амурской области. Он свою вину не признает. Бывший губернатор арестован до 9 сентября и находится в СИЗО «Лефортово». В Москву его перевезли сразу после задержания.

Ранее по теме: В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора

В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходили акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них ‒ в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля ‒ от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза. Врио губернатора назначен Михаил Дегтярев. После его назначения в городе также начались протесты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных