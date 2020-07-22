Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходили акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них ‒ в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля ‒ от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза. Врио губернатора назначен Михаил Дегтярев. После его назначения в городе также начались протесты.