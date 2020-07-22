Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. По его словам, политик 7 июля собирался приехать в Москву, чтобы написать заявление по собственному желанию.
«Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — сказал Жириновский в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
Фургала задержали 9 июля по делу об организации убийств предпринимателей в 2004‒2005 гг. в Хабаровске и покушении на убийство в Амурской области. Он свою вину не признает. Бывший губернатор арестован до 9 сентября и находится в СИЗО «Лефортово». В Москву его перевезли сразу после задержания.
В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходили акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них ‒ в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля ‒ от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза. Врио губернатора назначен Михаил Дегтярев. После его назначения в городе также начались протесты.