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В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора

Ведомости

Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей». Это десятый день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.

В 19.00 по местному времени у здания правительства края собралось чуть более 200 человек с плакатами в защиту бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения врио губернатора. Протестующие потребовали возвращения Фургала в Хабаровск, передает «Интерфакс».

Сам Дегтярев сообщил журналистам, что готов продолжить работу с командой бывшего губернатора Фургала, передает ТАСС. Также он пообещал выйти к протестующим для открытого общения после того, как будут решены «первоочередные задачи».

21 июля Дегтярева представили правительству Хабаровского края. Бывшего губернатора Фургала задержали 9 июля сотрудники Следственного комитета и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Он не признает вину.

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В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля ‒ от 50 000. Власти и МВД насчитывали 10 000 участников в оба дня акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных