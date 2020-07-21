В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора
Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей». Это десятый день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
В 19.00 по местному времени у здания правительства края собралось чуть более 200 человек с плакатами в защиту бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения врио губернатора. Протестующие потребовали возвращения Фургала в Хабаровск, передает «Интерфакс».
Сам Дегтярев сообщил журналистам, что готов продолжить работу с командой бывшего губернатора Фургала, передает ТАСС. Также он пообещал выйти к протестующим для открытого общения после того, как будут решены «первоочередные задачи».
21 июля Дегтярева представили правительству Хабаровского края. Бывшего губернатора Фургала задержали 9 июля сотрудники Следственного комитета и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Он не признает вину.
В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля ‒ от 50 000. Власти и МВД насчитывали 10 000 участников в оба дня акций.