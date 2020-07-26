Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске

Дегтярев вышел к собравшимся под конец второй акции протеста за день, в районе 23.00 по местному времени. Жители перехватили руководителя, когда тот выходил из здания правительства Хабаровского края. «Москва все услышала, она все прекрасно видит», — сказал Дегтярев по поводу продолжающихся протестов. Врио губернатора сказал, что не против общения с людьми, но не готов «возглавлять» несогласованные митинги: «И вас я просто призываю: надо заканчивать с этим». На просьбу собравшихся дать официальное заявление по поводу переноса суда над Фургалом в Хабаровск Дегтярев ответил отказом. После ухода Дегтярева между некоторыми из собравшихся началась драка, полиция задержала одного человека.