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Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске

Врио губернатора сказал, что суд над Фургалом должен быть открытым
Юрий Литвиненко
Вячеслав Реутов / Пресс-служба Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к людям в Хабаровске, митингующим в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Прямая трансляция шла в аккаунте Дегтярева в Instagram. На вопрос собравшихся о том, считает ли он, что суд над Фургалом нужно переносить в Хабаровск, Дегтярев сказал, что не может комментировать это как должностное лицо. «Но могу высказать личную позицию: суд должен быть открытым», — сказал врио губернатора и добавил, что судьба Фургала «в руках правосудия».

Дегтярев вышел к собравшимся под конец второй акции протеста за день, в районе 23.00 по местному времени. Жители перехватили руководителя, когда тот выходил из здания правительства Хабаровского края. «Москва все услышала, она все прекрасно видит», — сказал Дегтярев по поводу продолжающихся протестов. Врио губернатора сказал, что не против общения с людьми, но не готов «возглавлять» несогласованные митинги: «И вас я просто призываю: надо заканчивать с этим». На просьбу собравшихся дать официальное заявление по поводу переноса суда над Фургалом в Хабаровск Дегтярев ответил отказом. После ухода Дегтярева между некоторыми из собравшихся началась драка, полиция задержала одного человека.

С 21 июля участники акций в Хабаровске критикуют назначение Дегтярева и требуют его выхода на улицу. Врио губернатора ранее говорил, что не готов выходить к митингующим и считает их требования неуважением «ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе». Ранее 26 июля Дегтярев встретился с колонной сторонников Фургала из пгт Ванино. «Вот с вами я могу пообщаться ‒ вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу», — говорил он во время встречи на обочине.

Сергея Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает. С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в знак поддержки Фургала. На акции 26 июля протестующие требовали отставки президента Владимира Путина, уволившего Фургала в связи с утратой доверия.

Ранее по теме: Жители Хабаровского края перехватили кортеж уехавшего из Хабаровска врио губернатора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных