Жители Хабаровского края перехватили кортеж уехавшего из Хабаровска врио губернатора

Колонна сторонников Фургала выехала из пгт Ванино, ранее Дегтярев заявлял, что уедет из Хабаровска на выходные. В разговоре с ванинцами Дегтярев сказал, что его миссия ‒ «все процессы наладить», потому что край «обезглавлен», а регион надо готовить к зиме и началу нового учебного года. Он также объяснил остановившим его кортеж, что не имеет права в период пандемии коронавируса выходить на массовые митинги, потому что их проведение запрещено законом, а сам он не должен подавать пример нарушения закона 1 300 000 жителям края. «Вот с вами я могу пообщаться ‒ вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу как партия будем оказывать поддержку», ‒ подчеркнул врио губернатора.