Жители Хабаровского края перехватили кортеж уехавшего из Хабаровска врио губернатора

Жители Хабаровского края перехватили кортеж уехавшего из Хабаровска врио губернатораДегтярев заявил сторонникам Фургала, что не может давить на следствие по его делу
Кортеж врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева пересекся с колонной сторонников избранного губернатора края Сергея Фургала, отправленного в отставку президентом Владимиром Путиным 20 июля. В разговоре со сторонниками Фургала Дегтярев заявил, что Сергей Фургал может рассчитывать на честный и открытый суд в Хабаровске, но врио не может давать оценку следствию.
Колонна сторонников Фургала выехала из пгт Ванино, ранее Дегтярев заявлял, что уедет из Хабаровска на выходные. В разговоре с ванинцами Дегтярев сказал, что его миссия ‒ «все процессы наладить», потому что край «обезглавлен», а регион надо готовить к зиме и началу нового учебного года. Он также объяснил остановившим его кортеж, что не имеет права в период пандемии коронавируса выходить на массовые митинги, потому что их проведение запрещено законом, а сам он не должен подавать пример нарушения закона 1 300 000 жителям края. «Вот с вами я могу пообщаться ‒ вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу как партия будем оказывать поддержку», ‒ подчеркнул врио губернатора.
По итогам встречи на обочине Михаил Дегтярев написал в своем канале в Telegram, что «у людей много претензий», но надо быть врио губернатора «для всего края». «Фургал ‒ мой товарищ по партии. Он под следствием. Я не могу и не имею права давить на следствие», ‒ сказал назначенный Путиным врио губернатора. Он добавил, что создаст народный совет при губернаторе, куда будет включать активистов «от разных социальных групп и населенных пунктов». «Уже заметил несколько активных граждан за эти два дня в Ванино и Совгавани, подумаю, как это все оформить», ‒ сказал он.
Сергея Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает. С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в знак поддержки Фургала. Назначенный президентом врио губернатора Хабаровского края ранее возражал призывам выйти перед протестующими, так как это не является уважением «ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе». Дегтярев также заявлял, что протесты в Хабаровске организуют иностранцы; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с ним.