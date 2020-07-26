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Жители Хабаровского края перехватили кортеж уехавшего из Хабаровска врио губернатора

Дегтярев заявил сторонникам Фургала, что не может давить на следствие по его делу
Сергей Мингазов Юрий Литвиненко
Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Кортеж врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева пересекся с колонной сторонников избранного губернатора края Сергея Фургала, отправленного в отставку президентом Владимиром Путиным 20 июля. В разговоре со сторонниками Фургала Дегтярев заявил, что Сергей Фургал может рассчитывать на честный и открытый суд в Хабаровске, но врио не может давать оценку следствию.

Колонна сторонников Фургала выехала из пгт Ванино, ранее Дегтярев заявлял, что уедет из Хабаровска на выходные. В разговоре с ванинцами Дегтярев сказал, что его миссия ‒ «все процессы наладить», потому что край «обезглавлен», а регион надо готовить к зиме и началу нового учебного года. Он также объяснил остановившим его кортеж, что не имеет права в период пандемии коронавируса выходить на массовые митинги, потому что их проведение запрещено законом, а сам он не должен подавать пример нарушения закона 1 300 000 жителям края. «Вот с вами я могу пообщаться ‒ вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу как партия будем оказывать поддержку», ‒ подчеркнул врио губернатора.

По итогам встречи на обочине Михаил Дегтярев написал в своем канале в Telegram, что «у людей много претензий», но надо быть врио губернатора «для всего края». «Фургал ‒ мой товарищ по партии. Он под следствием. Я не могу и не имею права давить на следствие», ‒ сказал назначенный Путиным врио губернатора. Он добавил, что создаст народный совет при губернаторе, куда будет включать активистов «от разных социальных групп и населенных пунктов». «Уже заметил несколько активных граждан за эти два дня в Ванино и Совгавани, подумаю, как это все оформить», ‒ сказал он.

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Сергея Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает. С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в знак поддержки Фургала. Назначенный президентом врио губернатора Хабаровского края ранее возражал призывам выйти перед протестующими, так как это не является уважением «ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе». Дегтярев также заявлял, что протесты в Хабаровске организуют иностранцы; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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