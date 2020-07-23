Дегтярев посчитал неуважением требование выйти к протестующим
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, сообщает «Интерфакс». «Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных», — сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.
По его словам, выйти к группе людей по требованию является неуважением — «ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе». Он добавил что руководителю есть чем заняться помимо того, чтобы общаться с «теми, кто кричат под окнами».
После визита в краевую больницу он также рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе, отметив, что она будет расти, а коечный фонд остается почти на пределе. При этом он подчеркнул, что о послаблении карантинного режима не может быть речи.
Дегтярев был назначен врио губернатора 20 июля после отставки Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Протесты в Хабаровском крае начались после ареста Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на местных предпринимателей. Фургал содержится в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. Жители Хабаровска вторую неделю требуют перенести суд из Москвы в регион.