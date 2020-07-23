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Дегтярев посчитал неуважением требование выйти к протестующим

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, сообщает «Интерфакс». «Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных», — сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.

По его словам, выйти к группе людей по требованию является неуважением — «ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе». Он добавил что руководителю есть чем заняться помимо того, чтобы общаться с «теми, кто кричат под окнами».

После визита в краевую больницу он также рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе, отметив, что она будет расти, а коечный фонд остается почти на пределе. При этом он подчеркнул, что о послаблении карантинного режима не может быть речи.

Дегтярев был назначен врио губернатора 20 июля после отставки Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Протесты в Хабаровском крае начались после ареста Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на местных предпринимателей. Фургал содержится в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. Жители Хабаровска вторую неделю требуют перенести суд из Москвы в регион.

Ранее по теме: Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио губернатора Хабаровского края

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных