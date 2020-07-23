Дегтярев посчитал неуважением требование выйти к протестующим

По его словам, выйти к группе людей по требованию является неуважением — «ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе». Он добавил что руководителю есть чем заняться помимо того, чтобы общаться с «теми, кто кричат под окнами».