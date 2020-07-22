Врио губернатора Хабаровского края взял равнение на главу крайкома КПСС

Накануне вечером Дегтярев на брифинге для немногочисленных приглашенных местных журналистов заявил, что выходить к митингующим он пока не готов, есть другие более важные задачи, но готов общаться с хабаровчанами в формате прямой линии по примеру президента России. По его словам, этот формат при пандемии коронавирусной инфекции «оптимальный». В тот же вечер у стен местного Белого дома собрались до тысячи хабаровчан, скандировавшие «Дегтярева, выходи!», «Дегтярев — домой» и другие лозунги против назначения врио. Уже под конец митинга участники акции начали скандировать: «Мы вернемся! Нас будет больше!», после было объявлено о «кормежке голубей» в полдень субботы и воскресенья. 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля – от 50 000 человек. В первый раз краевое управление МВД, а во второй – представители администрации края оценивали количество протестующих примерно в 10 000 человек.