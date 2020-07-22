Врио губернатора Хабаровского края взял равнение на главу крайкома КПСС

Врио губернатора Хабаровского края взял равнение на главу крайкома КПССМихаил Дегтярев считает, что чиновники засиделись, а голуби распухли
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края намерен использовать опыт своих предшественников для управления регионом. Об этом Михаил Дегтярев заявил во время своего прямого эфира в Instagram.
Он сказал, что будет равняться на «лучшие практики всех губернаторов», среди которых назвал Виктора Ишаева (находится под домашним арестом в своей московской квартире) и Вячеслава Шпорта (проиграл в 2018 г. выборы выдвиженцу ЛДПР Сергею Фургалу). Дегтярев пообещал «все лучшее брать от всех», а при принятии решений ориентироваться на «столпа хабаровской политики Алексея Черного». Черный возглавлял Хабаровский край в качестве председателя крайисполкома (1962-1970 гг.) и первого секретаря крайкома КПСС в 1970—1988 гг.
Прогуливаясь по хабаровским улицам, врио губернатора рассказывал о своих рабочих планах, в частности, он пообещал начать со следующий недели объезд муниципальных районов края. «Это моя прямая обязанность», — сказал Дягтярев. Он отметил, что работа в правительстве региона «встала на 10 дней». По словам врио, в кабинете губернатора скопилась «целая стопка обращений от граждан», которые надо «обязательно отработать». Он также дал гарантии, что федеральные средства поступят в край в необходимом размере, и поделился своей оценкой стихийных акций протеста под окнами здания правительства на площади Ленина, которые проходят 11 дней подряд.
«Тем, кто говорит "Уходи!" — не уйду! Кричать под окнами "Выходи!" просто некультурно. Однако обращения граждан мы будем рассматривать, будем работать и встречаться с людьми», — сказал врио губернатора. Он обратился к жителям города с просьбой не кричать под окнами, потому что это отвлекает от работы, беречь себя и соблюдать социальную дистанцию. Возвращаясь на центральную площадь, прилетевший в полдень 21 июля в Хабаровск Дегтярев сообщил своим зрителям, что «хабаровские голуби самые счастливые в мире», потому что их «все кормят».
«Голуби уже распухли», — сказал врио. Призывами «покормить голубей» в социальных сетях и чатах хабаровчане собирают желающих принять участие в очередных акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинениям в организации убийств и покушения на предпринимателей в Хабаровске и в Амурской области. Он заявил, что попробует перенаправить энергию и активность хабаровчан на другие цели, например, на участие в волонтерских движения. По словам врио, он будет выстраивать диалог как с федеральным центром, так и населением. «Не хватает тяжеловесности с федеральным центром, я ее дам. [...] Когда я звоню — берут трубку все. [...] Меня знают лично, партию уважают», — cказал Дегтярев. «Я вчера познакомился с коллегами, они вообще засиделись некоторые, откровенно говорю», — добавил врио. В заключение трансляции себя в Instаgram врио губернатора пообещал сделать такие выходы в город и в эфир регулярными.
Накануне вечером Дегтярев на брифинге для немногочисленных приглашенных местных журналистов заявил, что выходить к митингующим он пока не готов, есть другие более важные задачи, но готов общаться с хабаровчанами в формате прямой линии по примеру президента России. По его словам, этот формат при пандемии коронавирусной инфекции «оптимальный». В тот же вечер у стен местного Белого дома собрались до тысячи хабаровчан, скандировавшие «Дегтярева, выходи!», «Дегтярев — домой» и другие лозунги против назначения врио. Уже под конец митинга участники акции начали скандировать: «Мы вернемся! Нас будет больше!», после было объявлено о «кормежке голубей» в полдень субботы и воскресенья. 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля – от 50 000 человек. В первый раз краевое управление МВД, а во второй – представители администрации края оценивали количество протестующих примерно в 10 000 человек.
20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия назначил врио представителя партии ЛДПР, депутата Госдумы Михаила Дегтярева.