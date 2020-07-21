Кремль объяснил выбор Дегтярева на пост врио хабаровского губернатора
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил мотивы, которыми руководствовался глава государства Владимир Путин при назначении на пост врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва, неимеющего административного опыта.
По его словам, Дегтярев имеет «богатый опыт законодательной работы... богатый политический опыт». «Есть и деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его, скажем так, положительные качества и богатый опыт констатируется также лидером ЛДПР Жириновским», — отметил Песков. Все эти качества в совокупности принимались во внимание Путиным при назначении Дегтярева, отметил Песков.
На вопрос, учитывал ли президент интересы хабаровчан при назначении Дегтярева, Песков ответил утвердительно: «Безусловно». По словам представителя Кремля, для понимания мнения жителей края президент ориентируется, в частности, на данные соцопросов: «Мы неоднократно говорили, что президент регулярно получает информацию из множества источников о том, что происходит в регионе. И главным образом, конечно, президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работать в том числе в русле тех основополагающих документах о планах развития, о национальных целях, которые ставятся сейчас во главу угла».
На вопрос, была ли кандидатура Дегтярева единственной на рассмотрении у президента, Песков ответил: «Честно говоря, я не думаю».
Накануне Путин подписал указ о начначении Дегтярева врио главы Хабаровского края. Дегтярев родом из Самары, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР прошлого и нынешнего созывов, в этом созыве возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 и 2018 гг. участвовал в выборах мэра Москвы, где занял пятое и четвертое места соответственно.