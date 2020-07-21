Кремль объяснил выбор Дегтярева на пост врио хабаровского губернатора

На вопрос, учитывал ли президент интересы хабаровчан при назначении Дегтярева, Песков ответил утвердительно: «Безусловно». По словам представителя Кремля, для понимания мнения жителей края президент ориентируется, в частности, на данные соцопросов: «Мы неоднократно говорили, что президент регулярно получает информацию из множества источников о том, что происходит в регионе. И главным образом, конечно, президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работать в том числе в русле тех основополагающих документах о планах развития, о национальных целях, которые ставятся сейчас во главу угла».