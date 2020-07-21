Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль объяснил выбор Дегтярева на пост врио хабаровского губернатора

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил мотивы, которыми руководствовался глава государства Владимир Путин при назначении на пост врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва, неимеющего административного опыта.

По его словам, Дегтярев имеет «богатый опыт законодательной работы... богатый политический опыт». «Есть и деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его, скажем так, положительные качества и богатый опыт констатируется также лидером ЛДПР Жириновским», — отметил Песков. Все эти качества в совокупности принимались во внимание Путиным при назначении Дегтярева, отметил Песков.

На вопрос, учитывал ли президент интересы хабаровчан при назначении Дегтярева, Песков ответил утвердительно: «Безусловно». По словам представителя Кремля, для понимания мнения жителей края президент ориентируется, в частности, на данные соцопросов: «Мы неоднократно говорили, что президент регулярно получает информацию из множества источников о том, что происходит в регионе. И главным образом, конечно, президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работать в том числе в русле тех основополагающих документах о планах развития, о национальных целях, которые ставятся сейчас во главу угла». 

Ранее по теме: От инженера до губернатора: чем известен Михаил Дегтярев

На вопрос, была ли кандидатура Дегтярева единственной на рассмотрении у президента, Песков ответил: «Честно говоря, я не думаю».

Накануне Путин подписал указ о начначении Дегтярева врио главы Хабаровского края. Дегтярев родом из Самары, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР прошлого и нынешнего созывов, в этом созыве возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 и 2018 гг. участвовал в выборах мэра Москвы, где занял пятое и четвертое места соответственно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных