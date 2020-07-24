Дегтярев обвинил прилетевших из Москвы иностранцев в организации митингов

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного и с требованиями провести суд в Хабаровске, с 21 июля в повестку добавились высказывания против назначения Дегтярева. Сам Дегтярев отказывался от общения с митингующими, заявив, что это требование – ни к нему, ни к президенту Владимиру Путину, ни к протестующим как к самим себе.