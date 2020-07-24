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Дегтярев обвинил прилетевших из Москвы иностранцев в организации митингов

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Митинги в Хабаровске, которые проходят в последние три дня, организованы в том числе иностранными гражданами, передает ВВС слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В разговоре с журналистами он сослался на «неопровержимые доказательства» и оперативную информацию из правоохранительных органов. На вопрос о том, как иностранцы могли прилететь в Хабаровск при закрытом международном сообщении, Дегтярев заявил, что те остались в Москве: «Кто-то [...] организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае – они сюда прилетели».

Протесты, которые проходили в первые дни после задержания губернатора Сергея Фургала, Дегтяреву понятны, «это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора», отметил он. Дегтярев добавил, что уедет на выходные из Хабаровска, чтобы «облететь край».

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного и с требованиями провести суд в Хабаровске, с 21 июля в повестку добавились высказывания против назначения Дегтярева. Сам Дегтярев отказывался от общения с митингующими, заявив, что это требование – ни к нему, ни к президенту Владимиру Путину, ни к протестующим как к самим себе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных