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Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Ведомости

Из правительства Хабаровского края уволились два и уйдет еще один чиновник из ближайшего окружения бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев во время эфира в Instagram.

В этот раз врио вел трансляцию не во время прогулки по хабаровским улицам, а прямо по дороге на работу из служебного автомобиля. Он рассказал, что подписал заявления об уходе первого заместителя председателя правительства Владимира Хлапова и советника губернатора Захара Синяговского. На место первого врио назначит Александра Никитина, который руководил аппаратом комитета в Госдуме, где председательствовал Дегтярев. Синяговский же «сосредоточится на партийной работе», он исполняет обязанности руководителя регионального отделения ЛДПР. Дегтярев добавил, что ждет по почте заявление на увольнение еще одного заместителя председателя правительства региона — Юрия Золочевского.

Врио губернатора сообщил, что в пятницу в Хабаровск на несколько часов прилетит министр энергетики России Александр Новак. «Обсудим с ним вопросы энергетики Хабаровского края, топливно-энергетического комплекса», — сказал Дегтярев. Новак до прилета в Хабаровск встретится в Забайкальском крае с губернатором Александром Осиповым и там же проведет совещания по развитию электроэнергетики и по подготовке регионов Дальневосточного федерального округа к осенне-зимнему периоду. Посетить Хабаровск Новаку поручил премьер-министра Михаил Мишустин. Дегтярев в прямом эфире из авто сообщил, что накануне в телефонном разговоре Мишустин пообещал выделить краю 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих из-за пандемии коронавируса доходов.

Врио сообщил также, что договорился о поставках оборудования и лекарств с мэром Москвы Сергеем Собяниным. По словам Дегтярева, Собянин «обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан». Он добавил, что у Москвы есть возможность направить в Хабаровск и медиков для борьбы с COVID-19. По данным главного санитарного врача региона Татьяны Зайцевой, недельный темп прироста числа заражений коронавирусом в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений составлял 1,7%.

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Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева. Среди других лозунгов — «Путина в отставку» и «Позор ЛДПР». Врио отказался от общения с митингующими, он считает, что протест организуется специально приехавшими в Хабаровск иностранцами. Тем временем в четверг в Хабаровске неизвестные напали на тележурналиста штаба Навального, а активиста Либертарианской партии, выступавшего на митинге 11 июля, уведомили о том, что он будет привлекаться к ответственности за несанкционированную массовую акцию.

Ранее по теме: Путин нашел замену Фургалу в ЛДПР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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