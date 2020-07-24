Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева. Среди других лозунгов — «Путина в отставку» и «Позор ЛДПР». Врио отказался от общения с митингующими, он считает, что протест организуется специально приехавшими в Хабаровск иностранцами. Тем временем в четверг в Хабаровске неизвестные напали на тележурналиста штаба Навального, а активиста Либертарианской партии, выступавшего на митинге 11 июля, уведомили о том, что он будет привлекаться к ответственности за несанкционированную массовую акцию.