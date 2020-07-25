Полиция в Москве задержала солидарных с участниками акций в Хабаровске
Полиция задержала более 20 человек у здания Генпрокуратуры в Москве, сообщил «Эхо Москвы» и «МБХ медиа» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. «ОВД-инфо» сообщает о более чем 25 задержанных. Участники акции, по словам Удальцова, намеревались передать в Генпрокуратуру требование провести открытый суд над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
В числе других требований – снять запреты на массовые акции, изучить громкие политические дела и разобраться с ситуацией вокруг «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Удальцов отметил, что сам он не смог принять участия в акции: над ним установлен административный надзор, и полицейские перед акцией пригласили его на беседу. «Целый час меня там мурыжили, чтобы я никуда не попал», – передает «МБХ медиа» слова Удальцова.
В Хабаровске третью неделю продолжаются акции протеста, начавшиеся 11 июля после задержания избранного губернатора Сергея Фургала. Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, сам он вину не признает. Участники акций в Хабаровске призывают уважать выбор народа и провести суд над Фургалом в Хабаровске, в эту субботу протестующие также заявили о недоверии президенту Владимиру Путину.
Ранее «Левый фронт» вместе с КПРФ подавал заявку на проведение митинга против поправок в Конституцию в Москве. Мэрия Москвы не согласовала проведение акции, намеченной на 27 июля, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, объяснял Удальцов.