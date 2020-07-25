Полиция в Москве задержала солидарных с участниками акций в Хабаровске

В числе других требований – снять запреты на массовые акции, изучить громкие политические дела и разобраться с ситуацией вокруг «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Удальцов отметил, что сам он не смог принять участия в акции: над ним установлен административный надзор, и полицейские перед акцией пригласили его на беседу. «Целый час меня там мурыжили, чтобы я никуда не попал», – передает «МБХ медиа» слова Удальцова.