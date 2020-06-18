Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против поправок в Конституцию
Мэрия Москвы не согласовала проведение 27 июня митинга против поправок в Конституцию из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологическую обстановки, передает «Интерфакс». Речь идет о заявке, поданной движением «Левый фронт» и КПРФ.
Организаторы акции собираются обжаловать отказ в суде. По их мнению, он противоречат официальным заявлениям о нормализации эпидемиологической обстановки в Москве.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов 15 июня сообщил о подаче заявки на проведение митинга 27 июня. Место проведения он не назвал. Заявленное число участников акции составляет 3000 человек, говорил он.
В конце мая «Левый фронт» уже подавал заявку на проведение акции протеста против поправок, однако движению отказали из-за ограничений по коронавирусу. Тогда «Левый фронт» хотел провести митинг 7 июня на площади Революции.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.