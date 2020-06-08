Ослабление ограничений в Москве пока не коснулось митингов

В данном случае оппозиция будет «зеркалить» действия власти, которая первой разрешила массовые мероприятия – голосование по поправкам в Конституцию и парад в честь 75-летия Победы, напоминает политолог Аббас Галлямов: «В этом смысле обвинить оппозицию в нарушении эпидемиологических норм, в том, что она не ценит жизни и здоровье людей, у властей не получится. С этой точки зрения оппозиция себя обезопасила – именно тем фактом, что она зеркалит действия властей». А с точки зрения общественного мнения, исходя из того что народ все меньше соблюдает ограничения и все больше возмущается по их поводу, очевидно, что люди от них уже устали и готовы к нормальной жизни, считает эксперт: «Игнорировать это желание нормализации жизни оппозиции тоже нельзя, отказ от активности бьет по ее позициям. И с этой точки зрения, думаю, оппозиция вполне может себе позволить предпринимать шаги для организации массовой акции». Но при этом обязательно делать оговорку о необходимости соблюдать социальную дистанцию и надевать маски, а людей из групп риска можно попросить воздержаться от посещения митинга, поддержав оппозицию в интернете, резюмирует Галлямов.