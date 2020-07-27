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Кремль считает преждевременным оценивать работу врио губернатора Хабаровского края

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.

«Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он это весьма энергично. А какие-то оценки, конечно, преждевременно давать», – добавил Песков. При этом Кремль одобрил выход Дегтярева к хабаровчанам, участвующим в акциях поддержки арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. После назначения врио губернатора ситуация в Хабаровском крае, «скорее, успокаивается», отметил Песков.

На вопрос, можно ли говорить, что президент Владимир Путин в ручном режиме занимается Хабаровским краем сейчас, Песков ответил, что это работа исполняющего обязанности, которого назначил Путин. Президент, «безусловно, самым внимательным образом наблюдает» за ситуацией в Хабаровском крае, добавил Песков.

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Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных