Кремль считает преждевременным оценивать работу врио губернатора Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
«Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он это весьма энергично. А какие-то оценки, конечно, преждевременно давать», – добавил Песков. При этом Кремль одобрил выход Дегтярева к хабаровчанам, участвующим в акциях поддержки арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. После назначения врио губернатора ситуация в Хабаровском крае, «скорее, успокаивается», отметил Песков.
На вопрос, можно ли говорить, что президент Владимир Путин в ручном режиме занимается Хабаровским краем сейчас, Песков ответил, что это работа исполняющего обязанности, которого назначил Путин. Президент, «безусловно, самым внимательным образом наблюдает» за ситуацией в Хабаровском крае, добавил Песков.
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева.