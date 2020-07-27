Кремль считает преждевременным оценивать работу врио губернатора Хабаровского края

«Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он это весьма энергично. А какие-то оценки, конечно, преждевременно давать», – добавил Песков. При этом Кремль одобрил выход Дегтярева к хабаровчанам, участвующим в акциях поддержки арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. После назначения врио губернатора ситуация в Хабаровском крае, «скорее, успокаивается», отметил Песков.