Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером страны в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «Страна для жизни».
«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», – сказала Тихановская.
По ее словам, новые выборы президента Белоруссии должны быть «честными и прозрачными», провести их нужно так, чтобы они были «безоговорочно приняты мировым сообществом». Также Тихановская призвала сотрудников правоохранительных органов отказаться от насилия по отношению к протестующим.
После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. На улицы выходили люди, не согласные с результатами голосования. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская –10,1%.
Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что МВД будет разбираться со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим после нормализации обстановки в стране.