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Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

Ведомости

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером страны в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «Страна для жизни».

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», – сказала Тихановская.

По ее словам, новые выборы президента Белоруссии должны быть «честными и прозрачными», провести их нужно так, чтобы они были «безоговорочно приняты мировым сообществом». Также Тихановская призвала сотрудников правоохранительных органов отказаться от насилия по отношению к протестующим.

После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. На улицы выходили люди, не согласные с результатами голосования. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская –10,1%.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что МВД будет разбираться со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим после нормализации обстановки в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных