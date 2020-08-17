Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», – сказала Тихановская.