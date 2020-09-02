В Совфеде оценили будущее Тихановской после слов о Крыме
Бывший кандидат от оппозиции на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская «похоронила» свое политическое будущее высказыванием о нелегитимности перехода Крыма в состав России, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Высказывание абсолютно незрелого политика, который, собственно, сам таким высказыванием похоронил свое будущее, потому что никогда Россия не поддержит в Белоруссии такого политика», — сказал он, добавив, что Тихановская «совершенно не приспособлена» к ведению политической борьбы и ее высказывания вызывают улыбку.
Джабаров также отметил, что, руководствуясь своей логикой, Тихановская может отдать Польше Гродненскую и Брестскую области Белоруссии, которые когда-то были в составе этой страны, а полякам предложить передать Германии Западную Пруссию.
Вчера, 1 сентября, в интервью литовскому порталу LTR Тихановская заявила, что Крым является российским лишь de facto, а de jure принадлежит Украине. Изменение статуса полуострова в 2014 г. противоречит международным законам, считает Тихановская. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, Тихановская на них набрала чуть более 10% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста, а Тихановская уехала в Литву.
В 2014 г. состоялся референдум, по результатам Крым, переданный РСФСР Советской Украине в 1954 г., вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века.