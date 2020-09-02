В Совфеде оценили будущее Тихановской после слов о Крыме

«Высказывание абсолютно незрелого политика, который, собственно, сам таким высказыванием похоронил свое будущее, потому что никогда Россия не поддержит в Белоруссии такого политика», — сказал он, добавив, что Тихановская «совершенно не приспособлена» к ведению политической борьбы и ее высказывания вызывают улыбку.