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В Совфеде оценили будущее Тихановской после слов о Крыме

Ведомости

Бывший кандидат от оппозиции на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская «похоронила» свое политическое будущее высказыванием о нелегитимности перехода Крыма в состав России, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Высказывание абсолютно незрелого политика, который, собственно, сам таким высказыванием похоронил свое будущее, потому что никогда Россия не поддержит в Белоруссии такого политика», — сказал он, добавив, что Тихановская «совершенно не приспособлена» к ведению политической борьбы и ее высказывания вызывают улыбку.

Джабаров также отметил, что, руководствуясь своей логикой, Тихановская может отдать Польше Гродненскую и Брестскую области Белоруссии, которые когда-то были в составе этой страны, а полякам предложить передать Германии Западную Пруссию.

Вчера, 1 сентября, в интервью литовскому порталу LTR Тихановская заявила, что Крым является российским лишь de facto, а de jure принадлежит Украине. Изменение статуса полуострова в 2014 г. противоречит международным законам, считает Тихановская. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, Тихановская на них набрала чуть более 10% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста, а Тихановская уехала в Литву.

В 2014 г. состоялся референдум, по результатам Крым, переданный РСФСР Советской Украине в 1954 г., вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных