Постпред РФ опроверг поступление данных о Навальном в ОЗХО
Германия до сих пор не передала данные о состоянии здоровья и анализах основателя ФБК Алексея Навального в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постпред России при организации Александр Шульгин на «России 24».
«До сих пор, до настоящего времени, то есть, считайте, до сегодняшнего вечера, технический секретариат организации ничего от немецкой стороны не получил: ни результатов анализов, ни каких-либо материалов, относящихся к этому делу», — приводит слова российского постпреда при ОЗХО ТАСС.
Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные данные сообщило, что представители ОЗХО посетили клинику Charite в Берлине, в которой лечится Навальный, и получили там данные о результатах его исследований. До этого Россия направила Германии запрос касательно анализов Навального, чтобы немецкая сторона предоставила сведения, на основании которых была выдвинута гипотеза о том, что он был отравлен «Новичком», поскольку омские врачи в анализах основателя ФБК следов яда не обнаружили.
Однако Германия отказалась делиться этой информацией, сославшись на гостайну, поскольку в исследованиях по данному делу были задействованы немецкие военные специалисты. В итоге в правительстве Германии заявили, что они предоставят данные о ситуации с Навальным в ОЗХО, чтобы организация продолжила заниматься этим вопросом, однако немецкая сторона, как подчеркнул Шульгин, до сих пор этого не сделала.
Ранее сегодня сообщалось, что МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки по делу Навального после публикаций в СМИ о его выходе из медицинской комы.
Навальный находится в берлинской клинике с 22 августа. Туда его доставили из омской больницы, где он провел два дня. Политику стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а затем впал в кому. При этом российские медики в ходе обследования не обнаружили в его анализах следов отравляющих веществ. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его вывели из комы, он стал реагировать на обращения. 10 сентября Der Spiegel сообщила, что Навальный может говорить.