МВД готовит новый запрос Германии по делу Навального
МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального после публикаций в СМИ о его выходе из медицинской комы, говорится в сообщении следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе гражданина Навального из комы, следственные подразделения готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ»,- говорится в сообщении. По словам начальника следственного управления Сергея Потапова, запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей, экспертов и врачей при проведении в Германии следственных действий с Навальным.
10 сентября постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Германия не передала в организацию материалы, подтверждающие предполагаемое отравление Навального ядом типа «Новичок».
Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении. 10 сентября издания Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что состояние Навального улучшилось. Он может говорить и «вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним».