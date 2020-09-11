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МВД готовит новый запрос Германии по делу Навального

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МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального после публикаций в СМИ о его выходе из медицинской комы, говорится в сообщении следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе гражданина Навального из комы, следственные подразделения готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ»,- говорится в сообщении. По словам начальника следственного управления Сергея Потапова, запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей, экспертов и врачей при проведении в Германии следственных действий с Навальным.

10 сентября постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Германия не передала в организацию материалы, подтверждающие предполагаемое отравление Навального ядом типа «Новичок».

Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении. 10 сентября издания Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что состояние Навального улучшилось. Он может говорить и «вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных