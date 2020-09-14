Путин ответил на обвинения в адрес России из-за Навального
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неуместности «голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны» в связи с ухудшением состояния здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А. Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами», – сказано в сообщении Кремля.
Ранее стало известно, что в ходе разговора с Путиным Макрон сообщил, что результаты исследования, проведенного во Франции, подтверждают факт отравления Навального «Новичком». Об этом ранее заявили эксперты лаборатории вооруженных сил Германии, а сегодня немецкое правительство объявило, что данную информацию подтвердили в Швеции и Франции.
Генпрокуратура направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального 27 августа, но до сих пор не получила ответа. 11 сентября немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого политика.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа политика перевезти в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.