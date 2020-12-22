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Власти Колумбии сообщили об отъезде двух российских дипломатов

Ведомости

Два российских дипломата покинули Колумбию, сообщает издание BluRadio со ссылкой на директора миграционной службы страны Хуана Франсиско Эспиносу. Согласно сообщениям местных СМИ, их заподозрили в осуществлении разведывательной деятельности.

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«Восьмого декабря территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства, предпочитаю не говорить о них», — сказал Эспиноса (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее колумбийская газета Tiempo сообщила со ссылкой на источники, что власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов — их заподозрили в разведывательной деятельности. По словам источников газеты, дипломаты якобы осуществляли вербовку агентов для получения информации, а также занимались экономическим шпионажем в области эксплуатации минеральных ресурсов.

Ранее по теме: Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных