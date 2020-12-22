Власти Колумбии сообщили об отъезде двух российских дипломатов

«Восьмого декабря территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства, предпочитаю не говорить о них», — сказал Эспиноса (цитата по «РИА Новости»).