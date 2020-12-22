Власти Колумбии сообщили об отъезде двух российских дипломатов
Два российских дипломата покинули Колумбию, сообщает издание BluRadio со ссылкой на директора миграционной службы страны Хуана Франсиско Эспиносу. Согласно сообщениям местных СМИ, их заподозрили в осуществлении разведывательной деятельности.
«Восьмого декабря территорию страны покинули два иностранных гражданина, россиянина, которые работали на посольство этой страны в Колумбии. Причины, по которым они покинули страну, не имеют отношения к миграционной службе и относятся к компетенции государства, предпочитаю не говорить о них», — сказал Эспиноса (цитата по «РИА Новости»).
Ранее колумбийская газета Tiempo сообщила со ссылкой на источники, что власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов — их заподозрили в разведывательной деятельности. По словам источников газеты, дипломаты якобы осуществляли вербовку агентов для получения информации, а также занимались экономическим шпионажем в области эксплуатации минеральных ресурсов.