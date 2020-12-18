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Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

Ведомости

Российского дипломата в Болгарии объявили персоной нон грата по обвинению в шпионаже, он должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщает болгарский МИД.

«Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило дипломата посольства России в Софии персоной нон грата и предоставило ему 72 часа для выезда из страны в связи с действиями, несовместимыми с его дипломатическим статусом», — говорится в сообщении. В МИД Болгарии добавили, что это решение принято в связи заявлением болгарской прокуратуры о том, что российский «дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну».

В Генпрокуратуре Болгарии пояснили, что, по предварительным данным, российский дипломат с 2017 г. получал с помощью гражданина страны секретные сведения, связанные, в том числе, с числом американских военнослужащих на болгарской территории. В обмен на информацию болгарину «были обещаны и предоставлены финансовые льготы».

В посольстве России в Софии уточнили, что власти страны высылают российского военного атташе. «Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», — говорится в сообщении диппредставительства. Там назвали действия болгарских властей не способствующими «развитию диалога между нашими странами в военной сфере».

В сентябре власти Болгарии высылали сотрудников российского торгпредства по подозрению в шпионаже. Болгария не единственная страна, которая за последние несколько месяцев объявляла сотрудников МИД России и торговых представительств персонами нон грата. В декабре двоих российских дипломатов выслали Нидерланды, в августе — Австрия. В том же месяце это сделали власти Норвегии, а власти Словакии выслали сразу троих российских дипломатов. Россия в ответ также выслала ряд иностранных дипломатов.

Ранее по теме: Власти Болгарии оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных