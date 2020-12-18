Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

«Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило дипломата посольства России в Софии персоной нон грата и предоставило ему 72 часа для выезда из страны в связи с действиями, несовместимыми с его дипломатическим статусом», — говорится в сообщении. В МИД Болгарии добавили, что это решение принято в связи заявлением болгарской прокуратуры о том, что российский «дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну».