Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже
Российского дипломата в Болгарии объявили персоной нон грата по обвинению в шпионаже, он должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщает болгарский МИД.
«Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило дипломата посольства России в Софии персоной нон грата и предоставило ему 72 часа для выезда из страны в связи с действиями, несовместимыми с его дипломатическим статусом», — говорится в сообщении. В МИД Болгарии добавили, что это решение принято в связи заявлением болгарской прокуратуры о том, что российский «дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну».
В Генпрокуратуре Болгарии пояснили, что, по предварительным данным, российский дипломат с 2017 г. получал с помощью гражданина страны секретные сведения, связанные, в том числе, с числом американских военнослужащих на болгарской территории. В обмен на информацию болгарину «были обещаны и предоставлены финансовые льготы».
В посольстве России в Софии уточнили, что власти страны высылают российского военного атташе. «Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», — говорится в сообщении диппредставительства. Там назвали действия болгарских властей не способствующими «развитию диалога между нашими странами в военной сфере».
В сентябре власти Болгарии высылали сотрудников российского торгпредства по подозрению в шпионаже. Болгария не единственная страна, которая за последние несколько месяцев объявляла сотрудников МИД России и торговых представительств персонами нон грата. В декабре двоих российских дипломатов выслали Нидерланды, в августе — Австрия. В том же месяце это сделали власти Норвегии, а власти Словакии выслали сразу троих российских дипломатов. Россия в ответ также выслала ряд иностранных дипломатов.