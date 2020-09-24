Власти Болгарии оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Россией
Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что спецслужбы и прокуратура страны собрали достаточно доказательств причастности сотрудников российского торгпредства к шпионажу, чтобы минимизировать дипломатические последствия для отношений с Россией, передает местное издание Actualno.
«Я надеюсь, что спецслужбы и прокуратура собрали необходимые доказательства, чтобы минимизировать дипломатические последствия, потому что они всегда есть», — сказал Радев на встрече с американским послом Херро Мустафа на авиабазе Граф Игнатьево, где они наблюдали за военными учениями. Он отметил, что приоритетом в этом деле являются национальные интересы Болгарии и ее безопасность.
Радев также отметил, что «шпионский скандал» может повлиять на сотрудничество с Россией, которая оказывает услуги по техобслуживанию истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении Болгарии.
В МИД России уже заявили, что Москва примет ответные меры на высылку сотрудников торгпредства. В посольстве России с Болгарии подчеркнули, что болгарская сторона не представила никаких доказательств, которые бы подтвердили обоснованность выдвинутых в отношении российских дипломатов обвинений.
23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации». Позже в Софии уточнили, что высылаемые дипломаты — сотрудники российского торгпредства в Болгарии.