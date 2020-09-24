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Власти Болгарии оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Россией

Ведомости

Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что спецслужбы и прокуратура страны собрали достаточно доказательств причастности сотрудников российского торгпредства к шпионажу, чтобы минимизировать дипломатические последствия для отношений с Россией, передает местное издание Actualno.

«Я надеюсь, что спецслужбы и прокуратура собрали необходимые доказательства, чтобы минимизировать дипломатические последствия, потому что они всегда есть», —  сказал Радев на встрече с американским послом Херро Мустафа на авиабазе Граф Игнатьево, где они наблюдали за военными учениями. Он отметил, что приоритетом в этом деле являются национальные интересы Болгарии и ее безопасность.

Радев также отметил, что «шпионский скандал» может повлиять на сотрудничество с Россией, которая оказывает услуги по техобслуживанию истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении Болгарии.

В МИД России уже заявили, что Москва примет ответные меры на высылку сотрудников торгпредства. В посольстве России с Болгарии подчеркнули, что болгарская сторона не представила никаких доказательств, которые бы подтвердили обоснованность выдвинутых в отношении российских дипломатов обвинений.

23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации». Позже в Софии уточнили, что высылаемые дипломаты — сотрудники российского торгпредства в Болгарии.

Ранее по теме: Болгария высылает двух сотрудников торгпредства России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных