Власти Болгарии оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Россией

«Я надеюсь, что спецслужбы и прокуратура собрали необходимые доказательства, чтобы минимизировать дипломатические последствия, потому что они всегда есть», — сказал Радев на встрече с американским послом Херро Мустафа на авиабазе Граф Игнатьево, где они наблюдали за военными учениями. Он отметил, что приоритетом в этом деле являются национальные интересы Болгарии и ее безопасность.