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Болгария высылает двух сотрудников торгпредства России

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Объявленные Болгарией персонами нон-грата российские дипломаты являются сотрудниками торгового представительства, следует из публикации в Facebook посольства России в Софии. В диппредставительстве подчеркнули, что болгарская сторона не представила никаких доказательств, которые бы подтвердили обоснованность выдвинутых в отношении российских дипломатов обвинений.

«Советник-посланник посольства России в Софии был приглашен в МИД Болгарии, где ему была вручена вербальная нота об объявлении в соответствии с ч. 1 ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. сотрудников торгового представительства personaе non grataе. Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», ‒ говорится в сообщении посольства. 

В диппредставительстве с сожалением констатировали, что «безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений».

23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных