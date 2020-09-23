Болгария высылает двух сотрудников торгпредства России

«Советник-посланник посольства России в Софии был приглашен в МИД Болгарии, где ему была вручена вербальная нота об объявлении в соответствии с ч. 1 ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. сотрудников торгового представительства personaе non grataе. Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», ‒ говорится в сообщении посольства.