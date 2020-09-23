Болгария высылает двух сотрудников торгпредства России
Объявленные Болгарией персонами нон-грата российские дипломаты являются сотрудниками торгового представительства, следует из публикации в Facebook посольства России в Софии. В диппредставительстве подчеркнули, что болгарская сторона не представила никаких доказательств, которые бы подтвердили обоснованность выдвинутых в отношении российских дипломатов обвинений.
«Советник-посланник посольства России в Софии был приглашен в МИД Болгарии, где ему была вручена вербальная нота об объявлении в соответствии с ч. 1 ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. сотрудников торгового представительства personaе non grataе. Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», ‒ говорится в сообщении посольства.
В диппредставительстве с сожалением констатировали, что «безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений».
23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации».