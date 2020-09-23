Болгария решила выслать двух российских дипломатов
Два российских дипломата, которых подозревают в шпионаже, должны покинуть Болгарию в течение 72 часов, сообщил ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
«Российские дипломаты объявлены персонами нон-грата», — сообщили в МИДе Болгарии. Теперь сотрудники российской дипмиссии должны покинуть территорию Болгарии в течение 72 часов.
Ранее сегодня болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух российских дипломатов «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации».
В Болгарии заявили, что дипломаты якобы искали информацию о планах модернизации болгарской армии.