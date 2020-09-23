Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже
Болгарская прокуратура начала досудебное производство против двух российских дипломатов «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования прокуратура Болгарии выяснила, что с 2016 г. по настоящее время два российских дипломата якобы искали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности военной техники. Россияне, по мнению болгарской стороны, должны были передавать данные российской военной разведке.
«Для реализации своей незаконной деятельности обе стороны осуществляли контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, связанной с военно-промышленным комплексом страны. В некоторых случаях болгарским гражданам обещаны и предоставлены финансовые выгоды», ‒ отметили в ведомстве.
Уголовное дело против россиян приостановлено из-за их дипломатического иммунитета. Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил министра иностранных дел республики о результатах расследования и о действиях прокуратуры.