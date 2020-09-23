Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже

В ходе расследования прокуратура Болгарии выяснила, что с 2016 г. по настоящее время два российских дипломата якобы искали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности военной техники. Россияне, по мнению болгарской стороны, должны были передавать данные российской военной разведке.