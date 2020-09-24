МИД России прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии
МИД России примет ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Рассматриваем это как преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию», – указано в сообщении. В министерстве добавили, что об ответных мерах будет объявлено позднее.
23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации».