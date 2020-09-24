МИД России прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии

23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации».