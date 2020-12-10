Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Власти Нидерландов вышлют двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Ведомости

Двое российских дипломатов в Нидерландах обвиняются в шпионаже, их объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну, сообщает Служба общей разведки и безопасности страны (AIVD).

Как сообщили в ведомстве, россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, якобы занимались шпионажем в области технологий и науки, в действительности являясь офицерами российской Службы внешней разведки (СВР). «Оба офицера разведки были объявлены Министерством иностранных дел «персонами нон грата» ...им больше не разрешается работать в качестве дипломатов в Нидерландах и вскоре придется покинуть нашу страну», — говорится в сообщении AIVD.

В службе добавили, что компании, научные и образовательные учреждения страны, в отношении которых проводился шпионаж, в большинстве случаев своевременно получали информацию об этом и принимали меры. В то же время в AIVD отметили, что деятельность россиян успела нанести ущерб безопасности Нидерландов.

Это не первый случай высылки российских дипломатов из европейских стран по обвинению в шпионаже в этом году. В сентябре власти Болгарии выслали сотрудников российского торгпредства, в августе власти Австрии выслали сотрудника МИД России. В том же месяце это сделали власти Норвегии, а власти Словакии выслали сразу троих российских дипломатов. Россия ответила симметрично — высылкой сотрудников МИД европейских стран, выславших ее дипломатов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных