Власти Нидерландов вышлют двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Как сообщили в ведомстве, россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, якобы занимались шпионажем в области технологий и науки, в действительности являясь офицерами российской Службы внешней разведки (СВР). «Оба офицера разведки были объявлены Министерством иностранных дел «персонами нон грата» ...им больше не разрешается работать в качестве дипломатов в Нидерландах и вскоре придется покинуть нашу страну», — говорится в сообщении AIVD.