Власти Нидерландов вышлют двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже
Двое российских дипломатов в Нидерландах обвиняются в шпионаже, их объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну, сообщает Служба общей разведки и безопасности страны (AIVD).
Как сообщили в ведомстве, россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, якобы занимались шпионажем в области технологий и науки, в действительности являясь офицерами российской Службы внешней разведки (СВР). «Оба офицера разведки были объявлены Министерством иностранных дел «персонами нон грата» ...им больше не разрешается работать в качестве дипломатов в Нидерландах и вскоре придется покинуть нашу страну», — говорится в сообщении AIVD.
В службе добавили, что компании, научные и образовательные учреждения страны, в отношении которых проводился шпионаж, в большинстве случаев своевременно получали информацию об этом и принимали меры. В то же время в AIVD отметили, что деятельность россиян успела нанести ущерб безопасности Нидерландов.
Это не первый случай высылки российских дипломатов из европейских стран по обвинению в шпионаже в этом году. В сентябре власти Болгарии выслали сотрудников российского торгпредства, в августе власти Австрии выслали сотрудника МИД России. В том же месяце это сделали власти Норвегии, а власти Словакии выслали сразу троих российских дипломатов. Россия ответила симметрично — высылкой сотрудников МИД европейских стран, выславших ее дипломатов.