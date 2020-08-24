Австрия вышлет российского дипломата
Власти Австрии впервые объявили персоной нон грата российского дипломата, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на МИД страны. Россиянин, имя которого не называется, должен покинуть Австрию до 1 сентября. Он подозревается в промышленном шпионаже в одной из высокотехнологичных компаний, отмечает издание.
По данным Kronen Zeitung, российский дипломат при поддержке гражданина Австрии многие годы занимался промышленным шпионажем. Австрийский гражданин самостоятельно сообщил своему руководству о шпионской деятельности на предприятии и назвал российского дипломата своим куратором. Россиянин отказался от показаний и сослался на свой дипломатический иммунитет, утверждает издание.
В МИД Австрии ТАСС заявили, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», – отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.