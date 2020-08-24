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Австрия вышлет российского дипломата

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Власти Австрии впервые объявили персоной нон грата российского дипломата, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на МИД страны. Россиянин, имя которого не называется, должен покинуть Австрию до 1 сентября. Он подозревается в промышленном шпионаже в одной из высокотехнологичных компаний, отмечает издание.

По данным Kronen Zeitung, российский дипломат при поддержке гражданина Австрии многие годы занимался промышленным шпионажем. Австрийский гражданин самостоятельно сообщил своему руководству о шпионской деятельности на предприятии и назвал российского дипломата своим куратором. Россиянин отказался от показаний и сослался на свой дипломатический иммунитет, утверждает издание.

В МИД Австрии ТАСС заявили, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», – отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных