Австрия вышлет российского дипломата

Власти Австрии впервые объявили персоной нон грата российского дипломата, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на МИД страны. Россиянин, имя которого не называется, должен покинуть Австрию до 1 сентября. Он подозревается в промышленном шпионаже в одной из высокотехнологичных компаний, отмечает издание.