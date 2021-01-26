РБК: Москва, Ереван и Баку обсудят строительство железной дороги через Армению
Участники встречи должны будут обсудить несколько транспортных проектов, в том числе строительство железной дороги. Она должна будет связать Азербайджан и его эксклав Нахичевань, который окружен территорией Армении с одной стороны и Ирана — с другой, рассказал собеседник издания. Российский дипломатический источник сообщил, что Азербайджан хотел бы добиться строительства автомобильной дороги в Нахичевань.
Также железная дорога должна связать Армению и Россию: у стран нет прямого железнодорожного сообщения, ранее оно проходило через Грузию, однако прекратилось после войны 2008 г. Вице-премьеры планируют обсудить идею железнодорожного сообщения Армении и Ирана по дороге через Нахичевань, добавил источник РБК.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку начал строительство железной дороги в рамках проекта транспортного коридора, который должен пройти через территорию Армении в Турцию.
Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенной от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе. Нахичевань имеет небольшой участок границы с Турцией, на котором уже функционирует автомобильный мост через пограничную реку Аракс. Транспортный коридор через Армению будет находиться под охраной пограничников ФСБ России, с 1990-х гг. участвующих в охране границы страны с Турцией.
10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствии с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших. Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.