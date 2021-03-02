СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы по экстрадиции Тихановской
Следственный комитет Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию лидера белорусской оппозиции, кандидата в президенты республики на прошедших выборах Светланы Тихановской, говорится на сайте ведомства.
Тихановской и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии, сообщили в СК. Сейчас Тихановская находится в розыске. Расследование уголовного дела в отношении нее и ее доверенных лиц завершено, материалы переданы в прокуратуру, отметили в СК.
По данным следствия, Тихановская и четыре ее доверенных лица организовывали массовые беспорядки во время президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 г. 5 августа они организовали встречу, на которой обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле и захват зданий администраций и исполкомов, назначение своих глав и председателей ведомств. Тихановская, по данным следователей, согласилась дать деньги на покупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов и других предметов, «предназначенных для совершения преступления».
Ранее председатель СК Белоруссии сообщил об отправке запроса в Латвию на выдачу бывшкего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Сейчас оппозиционерка живет в Европе. Ее муж Сергей Тихановский, планировавший выдвигаться в президенты, с середины прошлого года находится в СИЗО по обвинению в организации массовых беспорядков.