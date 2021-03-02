СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы по экстрадиции Тихановской

По данным следствия, Тихановская и четыре ее доверенных лица организовывали массовые беспорядки во время президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 г. 5 августа они организовали встречу, на которой обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле и захват зданий администраций и исполкомов, назначение своих глав и председателей ведомств. Тихановская, по данным следователей, согласилась дать деньги на покупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов и других предметов, «предназначенных для совершения преступления».