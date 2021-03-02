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СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы по экстрадиции Тихановской

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию лидера белорусской оппозиции, кандидата в президенты республики на прошедших выборах Светланы Тихановской, говорится на сайте ведомства.

Тихановской и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии, сообщили в СК. Сейчас Тихановская находится в розыске. Расследование уголовного дела в отношении нее и ее доверенных лиц завершено, материалы переданы в прокуратуру, отметили в СК. 

По данным следствия, Тихановская и четыре ее доверенных лица организовывали массовые беспорядки во время президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 г. 5 августа они организовали встречу, на которой обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле и захват зданий администраций и исполкомов, назначение своих глав и председателей ведомств. Тихановская, по данным следователей, согласилась дать деньги на покупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов и других предметов, «предназначенных для совершения преступления». 

Ранее председатель СК Белоруссии сообщил об отправке запроса в Латвию на выдачу бывшкего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. 

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Сейчас оппозиционерка живет в Европе. Ее муж Сергей Тихановский, планировавший выдвигаться в президенты, с середины прошлого года находится в СИЗО по обвинению в организации массовых беспорядков.

Ранее по теме: Тихановская ожидает, что Лукашенко лишится власти в этом году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных