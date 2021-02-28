Тихановская ожидает, что Лукашенко лишится власти в этом году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишится власти уже в этом году, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
«В этом году режим Лукашенко падет. Думаю, весной его уже не будет», — сказала она.
Тихановская пояснила, что произойти это должно, по ее мнению, из-за возрастающего давления на Лукашенко внутри Белоруссии, а также ввиду прочного союза администрации нового президента США и Евросоюза.
«Давление будет усиливаться день ото дня, и в какой-то момент оно станет слишком сильным, и Лукашенко уйдет», — добавила она.
Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.