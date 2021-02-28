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Тихановская ожидает, что Лукашенко лишится власти в этом году

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишится власти уже в этом году, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

«В этом году режим Лукашенко падет. Думаю, весной его уже не будет», — сказала она.

Тихановская пояснила, что произойти это должно, по ее мнению, из-за возрастающего давления на Лукашенко внутри Белоруссии, а также ввиду прочного союза администрации нового президента США и Евросоюза.

«Давление будет усиливаться день ото дня, и в какой-то момент оно станет слишком сильным, и Лукашенко уйдет», — добавила она.

Ранее по теме: Тихановская заявила, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»

Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее по теме: Лукашенко далеко не уйдет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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