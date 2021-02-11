Белоруссия направила запрос Латвии о выдаче Валерия Цепкало

«Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны (по фигурантам другого уголовного дела – прим. ред.), так и от латвийской (по Цепкало — прим. ред.)», — сказал Носкевич.