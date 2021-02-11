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Белоруссия направила запрос Латвии о выдаче Валерия Цепкало

Ведомости

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил о направлении в Латвию запроса на выдачу бывшего претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщает «РИА Новости».

«Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны (по фигурантам другого уголовного дела – прим. ред.), так и от латвийской (по Цепкало — прим. ред.)», — сказал Носкевич.

Цепкало вместе со своей семьей сейчас находится за пределами республики и продолжает вести политическую деятельность, отмечает агентство.

На выборах президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. Отказали Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных