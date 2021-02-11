Белоруссия направила запрос Латвии о выдаче Валерия Цепкало
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил о направлении в Латвию запроса на выдачу бывшего претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщает «РИА Новости».
«Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны (по фигурантам другого уголовного дела – прим. ред.), так и от латвийской (по Цепкало — прим. ред.)», — сказал Носкевич.
Цепкало вместе со своей семьей сейчас находится за пределами республики и продолжает вести политическую деятельность, отмечает агентство.
На выборах президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. Отказали Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,1%.