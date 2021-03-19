Глава Магаданской области ответил стихами на заявление Байдена о Путине

«Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги, не будите русского медведя, пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править, есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется», — сказал Носов в своем видеообращении.