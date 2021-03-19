Глава Магаданской области ответил стихами на заявление Байдена о Путине
Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине стихотворением крымского поэта Константина Фролова.
«Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги, не будите русского медведя, пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править, есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется», — сказал Носов в своем видеообращении.
Накануне Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
На комментарий Байдена отреагировали и другие российские политики. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на слова президента США цитатой психолога Зигмунда Фрейда. «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость», – сказал Медведев журналистам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал заявление Байдена в адрес президента РФ как «истерику от бессилия».