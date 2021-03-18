Медведев о Байдене: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость»

«С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость"», – сказал Медведев журналистам.