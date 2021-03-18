Медведев о Байдене: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине цитатой психолога Зигмунда Фрейда, передают «РИА Новости».
«С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость"», – сказал Медведев журналистам.
Накануне Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
Сегодня в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления американского лидера «очень плохими».