МИД Франции оценил отношения России и Украины на фоне ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, пояснил, что ситуация на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильная», и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы, а принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.