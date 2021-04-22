МИД Франции оценил отношения России и Украины на фоне ситуации в Донбассе
Париж не считает, что Москва намерена провести военную акцию против Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
«Я не верю в желание России провести военную акцию против Украины, я в это не верю, но сам факт сосредоточения войск у границы сопряжен с опасностью инцидента», — сказал он (цитата по ТАСС).
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.
В то же время пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком и дезинформацией сообщения о якобы готовящемся наступлении Украины на Донбасс. Она подчеркнула, что «Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми», выразив также обеспокоенность скоплением российских войск вдоль украинской границы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, пояснил, что ситуация на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильная», и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы, а принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.